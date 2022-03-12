Списания государственного долга не будет, - Гетманцев
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Украина будет обслуживать государственный долг, его не будут списывать.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данил Гетманцев.
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"Вопрос по госдолгу должен решать министр финансов, это его решение... У него достаточно информации для этого. Могу сказать один - списываться долг не будет", - сказал он, отвечая на вопрос о потенциальной реструктуризации долга.