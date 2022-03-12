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"Трупы местных жителей на улицах города. Если не будет помощи, то скоро начнется голод", - Аброськин о ситуации в Мариуполе

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"Трупы местных жителей на улицах города. Если не будет помощи, то скоро начнется голод", - Аброськин о ситуации в Мариуполе
Ситуация в Мариуполе катастрофическая, и если в ближайшее время туда не удастся доставить помощь, начнется голод.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил бывший заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает Цензор.НЕТ.

"Только что информация из Мариуполя. Труппы местных жителей на улицах города. Если не будет помощи, то скоро начнется голод. Орки уничтожают город, как Сталинград или Алеппо. Самолеты бомбадируют непрерывно. Это ад", - написал он.

Аброськин также добавил, что боевой дух военных всех защитников Мариуполя на высоком уровне.

"Русских летчиков нужно казнить". – считает он.

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Топ комментарии

  • Envoy
    Тогда и пленных рашистов начнётся голод .
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Це хіба можна таке чути про голод, про людей, які хочуть їсти, а нема нічого. Як цю наволоч путлера земля носить,а ЄС і Штати просто мовчать тупо.
  • FT FT
    Ето так ***** защищает рузкоязычных. А в коментария кацапоиды и жители ОРДЛО злорадствуют и радуются как умирают в соседнем Мариуполе люди от голода и бомбежек. Все что нужно знать о *рузькоммире*
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