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На Донецком металлургическом заводе сжигают трупы погибших оккупантов, - правозащитник Лисянский

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На Донецком металлургическом заводе сжигают трупы погибших оккупантов, - правозащитник Лисянский
По информации источников из ОРДЛО всю последнюю неделю возле Донецкого металлургического завода стало приезжать много машин скорой помощи и бригад реанимации в вечернее время суток. Рабочие завода сообщают, что в доменной печи сжигают чёрные пакеты, после чего в районе комбината стоит запах гари.

Об этом сообщает Павел Лисянский, правозащитник, директор "Института стратегических исследований и безопасности", информирует Цензор.НЕТ.

Местные жители и медицинские работники информируют, что в домне сжигают человеческие тела - трупы с линии фронта.

"На данный момент все морги ОРДЛО переполнены, учёт погибших не ведётся, тем, кого убили присваивают статус пропавшего без вести", – говорит Лисянский.

О том, что НВФ "ДНР" несет огромные потери, подтверждают и военное пленные.

Так в плен к украинским военным попал так называемый мобилизованный боевик "ДНР" - Руслан Хаев, работавший в управлении труда и госзащиты города Снежное. 22 февраля его принудительно отправили на фронт, а затем приказали атаковать Мариуполь. Как рассказывает Хаев из пяти человек, мобилизованных с ним, выжил только он один.

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Топ комментарии

  • буков
    Як чумних палять свинопсів.
  • Xatto
    Бажаю, щоб таких рейсів було якомога більше! )))
  • Перехватчик
    Данил Денежкин


    @denezhken

    ·
    4 ч



    Сломалась машина и нет запчастей? Не летают самолёты и не ходят поезда? Нет лекарств? Газета вместо туалетной бумаги?
    Не волнуйся. Ты же вне политики, поэтому тебя это не касается.
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