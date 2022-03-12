На границе с Молдовой отказали в выезде из Украины мужчине, комиссованном из-за тяжелых родов, - Госпогранслужба. ФОТО

Сегодня в пункте пропуска "Могилев-Подольский" отказали в выезде из Украины мужчине, в документах которого значилось, что его комиссовали из-за беременности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.

"Предъявитель военного билета с соответствующей записью ехал в Молдову. В документе 53-летнего мужчины значилось, что он снят с военного учета в 2009 году, но причина снятия была датирована в прошлом году.

В частности, числилось, что комиссия городского территориального центра комплектования и социальной поддержки в Луганской области признала мужчину непригодным к военной службе по ст. 73 приказа Министерства Обороны Украины № 402 от 14.08.2008 года "Беременность, роды и послеродовой период, их последствия" с отметкой "а" - с усложненным течением", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что путешественника пограничники передали в полицию, где должны разобраться неординарный ли это случай, ошибка или обычное использование поддельных документов, за которое Уголовный Кодекс Украины предусматривает ответственность до 2 лет ограничения свободы.