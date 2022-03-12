Украина знает, где на складах есть нужные нам противоракетные системы. Мы готовы вытащить последние деньги, чтобы купить их, - Зеленский

В войне России против Украины украинская сторона нуждается в противоракетных системах. И она готова заплатить за их поставку.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня в интервью для зарубежных СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Есть несколько возможностей закрыть небо. Есть противоракетная оборона, которую можно предоставить Украине. Украина нашла во всех странах мира, где это находится, подробно, к складам. Мы не просто просили помощи, мы просили тех, у кого это есть. Дайте нам, пожалуйста. Потом мы понимали, что людям сложно просто дать. Мы готовы это купить, мы готовы взять кредиты, мы готовы вытянуть последние деньги из нашего бюджета и отдать сразу", - отметил он.

Он также отметил, что Украина готова сама заниматься доставкой систем противоракетной обороны.

"Так же, как и с самолетами. Мы нашли самолеты, под которые у нас есть пилоты. А потом мы нашли пилотов, которые уже готовы быть гражданами нашего государства, чтобы помочь Украине", - добавил Зеленский.