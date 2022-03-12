16-летний футболист Дмитрий Евдоченко вместе с матерью погибли в результате обстрела со стороны войск РФ во время эвакуации в Киевской области
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Юный игрок команды ДЮСШ "Атлет" Дмитрий Евдоченко погиб 11 марта в результате обстрела со стороны российских войск. Это произошло во время эвакуации из Броварского района Киевской области.
Об этом сообщили в пресс-службе клуба, передает Цензор.НЕТ.
Вместе с 16-летним юношей погибла и его мать Марина Евдоченко.
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"Друзья, в нашей футбольной семье "Атлет" случилось большое горе... Сегодня (11 марта. - ред.) от пули врага погиб игрок команды "Атлет 2006" Евдоченко Дмитрий и его мать Марина Евдоченко...
Семья "Атлет" выражает искренние соболезнования родным и близким Дмитрия и Марины Евдоченко... Словами нельзя передать всю боль и печаль... Как страшный сон... Покойтесь с миром... Такое невозможно простить... Такое нельзя забыть" – говорится в сообщении клуба.