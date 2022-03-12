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Зеленский о планах оккупантов захватить Киев: Если они уничтожат всех нас - они зайдут

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Зеленский о планах оккупантов захватить Киев: Если они уничтожат всех нас - они зайдут
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность вхождения войск России в Киев. Он отметил, что если оккупанты уничтожат всех нас, они зайдут в Киев".

Об этом он сказал во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отвечая на вопрос, видит ли президент вероятность вхождения российских войск в Киев, Зеленский отметил:

"Если будут сотни тысяч людей или десятки тысяч военных, которых сейчас мобилизует Россия, и они все придут сотнями или тысячами, танками, - они зайдут в Киев. Мы это понимаем. Если они будут производить ковровую бомбардировку и просто решат стереть историческую память всего этого региона, историю Киевской Руси, историю Европы – они зайдут в Киев. Если они уничтожат всех нас – они зайдут в Киев".

"Если в этом цель, то тогда пусть заходят", – добавил он.

В то же время, подчеркнул Зеленский, россиянам придется жить на этой земле самим. "Точно без нас. Друзей среди нас они здесь не найдут", - сказал он.

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Топ комментарии

  • Юрій Петрович c92ca1ad
    Чомусь мені спокійніше коли він мовчить
  • Serhios Bond 5ae25a76
    Ця ненависть-вже навіки,навіть взяттям Київа вони нічого не здобудуть,буде "афганістан 2.0",їм ніхто й нічого вже не пробачить.
  • Steelsader
    А что не так он говорит? Он имеет ввиду, что никто не собирается отдавать Киев от слова "совсем". И каждый, кто может держать оружие, будет защищать его. Единственный способ его "захватить", это разбомбить и убить все ~2 миллиона людей что тут осталось.

    Вещаю из Киева, если что.
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