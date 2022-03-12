Зеленский о планах оккупантов захватить Киев: Если они уничтожат всех нас - они зайдут
Об этом он сказал во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Отвечая на вопрос, видит ли президент вероятность вхождения российских войск в Киев, Зеленский отметил:
"Если будут сотни тысяч людей или десятки тысяч военных, которых сейчас мобилизует Россия, и они все придут сотнями или тысячами, танками, - они зайдут в Киев. Мы это понимаем. Если они будут производить ковровую бомбардировку и просто решат стереть историческую память всего этого региона, историю Киевской Руси, историю Европы – они зайдут в Киев. Если они уничтожат всех нас – они зайдут в Киев".
"Если в этом цель, то тогда пусть заходят", – добавил он.
В то же время, подчеркнул Зеленский, россиянам придется жить на этой земле самим. "Точно без нас. Друзей среди нас они здесь не найдут", - сказал он.