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Мэр Мелитополя Федоров жив, его пытают, - Зеленский

19 09115
Мэр Мелитополя Федоров жив, его пытают, - Зеленский
Мэр Мелитополя Иван Федоров жив.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на брифинге для представителей иностранных СМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Мэр Мелитополя жив, его пытают за то, что он не хочет говорить, что рад видеть российскую власть", - отметил он.

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Президент отметил, что это настоящий теракт, ведь россияне хотят признания своей власти мэром Мелитополя или его убьют. Зеленский подчеркнул, что иностранные лидеры сегодня будут звонить в Кремль и будут говорить о необходимости отпустить мэра Мелитополя.

Топ комментарии

  • Виктор Дийнега
    Каждый украинец сейчас на себе ощущает боль и страдания тех кого пытает русня и это чувство порождает лютую ярость нашего народа по отношению к русским фашистам. Никаких переговоров, единственное что хотят украинцы сейчас, уничтожить эту парашу раз и навсегда.
  • Leon Renk feb3e892
    Жалко тих хто зсгинув, але ще жалкіше тих хто попав в руки кацапів і над ними знущаються, катують....
    Плачу....
  • Юрій Вінгорськи
    в 2014 выкрали нардепа на донбассе.
    потом нашли в воде с распоротым животом.
    не нужно острить в таких делах, Алексей.
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