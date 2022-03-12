Минобразования 14 марта запускает Всеукраинское онлайн-расписание уроков, - Шкарлет

Министерство образования и науки 14 марта запускает Всеукраинское онлайн-расписание уроков.

Об этом министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил в своей телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже с понедельника, 14 марта 2022 года, запускаем Всеукраинское онлайн-расписание - оно доступно по ссылке: https://mon.gov.ua/ru/vseukrayinskij-rozklad для всех классов", - написал Шкарлет.

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По его словам, трансляция уроков будет также проходить на телеканалах Піксель, Плюсплюс, Суспільне.

Кроме того, уроки будут доступны на ТВ-платфомах MEGOGO, 1+1 video, Киевстар ТВ, sweet.tv.