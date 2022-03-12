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В войне с российскими захватчиками погиб Сергей Бабчук. ФОТО

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В войне с русскими оккупантами погиб Бабчук Сергей Анатольевич, заместитель командира батальона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк.

В войне с российскими захватчиками погиб Сергей Бабчук 01

"Я с тобой не досмеялась. Я с тобой не доссорилась. Я так с тобой и не договорила.

Но я обязательно напишу о тебе очень большую и сложную историю с твоими победами и поражениями, я напишу о твоей любви и дружбе, я напишу, чтобы все помнили, каким ты был настоящим офицером и человеком с большой буквы.

Спасибо тебе, Замполит за то… за все, что ты просто был в нашей жизни!", - написала она.

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Топ комментарии

  • Vladimir Longer
    Герої не вмирають!
  • Чайка Київ
  • Shanna Castellanos 84782519
    ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ!СЛАВА УКРАИНЕ ,которая вырастила таких людей , таких защитников Родины
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