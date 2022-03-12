В Германию прибыли уже почти 123 тысячи беженцев из Украины

По данным Министерства внутренних дел Германии, с начала вторжения российских войск в Украину, с 24 февраля, в Германию прибыло 122 837 украинских беженцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

В целом, по данным ООН, спасаясь от войны, Украину уже покинули более 2,5 миллионов человек, из них в Польшу уехали более 1,5 млн. человек.

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По данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) на 13:00 по Киеву 10 марта военное наступление России на Украину заставило 2 млн 473,43 тыс. человек за 15 дней войны покинуть страну в поисках безопасности, защиты и помощи.

Управление уточняет, что на долю украинско-польской границы пришлось 60,6% всех беженцев, тогда как Венгрия приняла 225,05 тыс., Словакия – 176,09 тыс., Молдова – 104,93 тыс., Румыния (данные на 8 марта ) – 84,67 тыс., другие европейские страны (данные на 9 марта) – 258,84 тыс.человек

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число беженцев из Украины достигло почти 2,5 млн человек, из них в Польшу прибыли более 1,5 млн