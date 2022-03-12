Буданов: Мы будем освобождать всю Украину. Оккупированных территорий не будет

Украинские Вооруженные Силы будут освобождать всю территорию Украины, включая оккупированную.

Об этом руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью проекту "Радио Свобода" "Крым.Реалии", передает Цензор.НЕТ.

"Мы разрушили полностью намерения Кремля на скорую оккупацию и уничтожение Украины, в первую очередь - уничтожение украинской государственности. Вся эта операция, кто бы там что вам ни говорил, я вам как руководитель разведки прямо, откровенно заявляю: это все - операция по уничтожению государственности. Даже не государства, а государственности. И эти планы были полностью разрушены. Сейчас идет совершенно открытая фаза войны. Все истощены", – сказал Буданов.

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"Российская сторона, никому не верьте, они достаточно сильно истощаются. Да, у них есть ресурсы, чтобы продлить эту войну еще довольно длительный промежуток времени. Однако никто, кроме двух людей там, а это Путин и Шойгу, не в восторге от этой военной авантюры. И чем больше она будет продолжаться, тем больше будет проблем в России", – добавил он.

По словам Буданова, в Украине уничтожены 13 батальонно-тактических групп армии РФ. Остается 86 тысяч российских военных, еще ведущих определенные действия.

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Отдельно руководитель ГУР подчеркнул, что ВСУ будут освобождать "всю территорию Украины".

"Мы будем освобождать всю территорию Украины. Если кто-то считает, что мы оставим оккупированные территории, то этого не будет", – сказал он.