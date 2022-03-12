Оккупанты вынуждены изменить тактику, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 12 марта
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00 12.03.2022 по российскому вторжению.
Как отмечается, из-за значительных логистических проблем и растянутых коммуникаций противник не способен обеспечить свои подразделения горюче-смазочными материалами, продуктами питания и боеприпасами, что побуждает оккупантов прибегать к мародерству и грабежу местного населения, магазинов, аптек и т.д. К тому же действия оккупантов сопровождаются многочисленными случаями тяжких преступлений против мирного населения.
"Брошенные на произвол судьбы оккупационные подразделения деморализованы и имеют крайне низкое морально-психологическое состояние. Увеличилось количество случаев попыток самостоятельно вернуться на территорию российской федерации. Учитывая большие боевые потери личного состава и проблемы с комплектованием резервных подразделений и частей, командование вооруженных сил ведение боевых действий на территории Украины так называемых "военнослужащих срочной службы" с территории ОРДЛО и военных наемников из Абхазии, Южной Осетии и числа заключенных из исправительных заведений российской федерации", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что почти во всех направлениях выдвижения оккупанты пытаются закрепиться на ранее захваченных рубежах, но значительного успеха не имеют.
Кроме того, противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры, жилым кварталам и аэродромам, цинично пренебрегая нормами Международного гуманитарного права.
На Волынском направлении сохраняется угроза диверсий на военных объектах и объектах гражданской инфраструктуры.
"Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Южном, Восточном и Северном направлениях, осуществляется прикрытие государственной границы Украины и морского побережья. На отдельных направлениях проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны. Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!" , – добавили в Генштабе ВСУ.