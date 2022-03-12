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Зеленский: Заявления России по химическому оружию – не просто так

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Зеленский: Заявления России по химическому оружию – не просто так
Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявления российских властей об "американских лабораториях биологического оружия и разработке химического оружия в Украине". По его словам, подобные высказывания делаются не просто так – это "сигнал", говорящий о страшных намерениях Кремля.

Об этом глава государства сказал во время интервью иностранным журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский считает, что оккупанты могут использовать химическое оружие против украинского народа.

"Очень страшно за людей. Очень страшные сигналы из России, когда они говорят, что какое-то химическое оружие они у нас находят. Ты уже думаешь, значит, они могут применить химическое оружие. То есть все их сигналы – они не просто так", – заявил он.

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Напомним, 21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что 120 американских военных-наемников привезли на восток Украины химическое оружие и готовят провокацию.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что является президентом адекватной страны, и никакого химического или иного оружия массового поражения здесь не разрабатывали.

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Топ комментарии

  • Анатолий Точ
    Де противогази,дезасоби від хімічної атаки.???Що робити при ураженні хімюзброєю???Дайте хоч якісь інструкції. А не *******,що може відбудуться.
  • Анатолий Воробей 64c537e3
    Ну і. А де засоби протихімічного захисту для ЗСУ та мирного населення. Що робиться у цьому напрямку.
  • Шилінг Іванович
    Всі хто може, Будь ласка, коментарі сюда
    https://www.facebook.com/olafscholz
    https://www.facebook.com/EmmanuelMacron
    https://www.facebook.com/********
    https://www.facebook.com/borisjohnson

    з текстом
    Leaders #US and #EU not want an end to the #War in #Ukraine?
    And that's why they don't "Close the #Sky"?, and all attempts by "Aircraft and Air Defense Systems" are sabotaged?
    Leaders US and EU are well aware that the Ground forces of Ukraine, with the sky closed, will drive the #Russian invader out of Ukraine in 2-3 days.

    Це переклад тексту
    Лідери #США та #ЄС не хочуть припинення #війни в #Україна?
    І тому вони не «закривають #Небо»?, а всі спроби «Літаки і системи протиповітряної оборони» саботують?
    Лідери США та ЄС добре знають, що Сухопутні війська України із закритим небом виженуть російського окупанта з України за 2-3 дні.
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