Зеленский: Заявления России по химическому оружию – не просто так

Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявления российских властей об "американских лабораториях биологического оружия и разработке химического оружия в Украине". По его словам, подобные высказывания делаются не просто так – это "сигнал", говорящий о страшных намерениях Кремля.

Об этом глава государства сказал во время интервью иностранным журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский считает, что оккупанты могут использовать химическое оружие против украинского народа.

"Очень страшно за людей. Очень страшные сигналы из России, когда они говорят, что какое-то химическое оружие они у нас находят. Ты уже думаешь, значит, они могут применить химическое оружие. То есть все их сигналы – они не просто так", – заявил он.

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Напомним, 21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что 120 американских военных-наемников привезли на восток Украины химическое оружие и готовят провокацию.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что является президентом адекватной страны, и никакого химического или иного оружия массового поражения здесь не разрабатывали.

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