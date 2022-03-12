Зеленский: Заявления России по химическому оружию – не просто так
Об этом глава государства сказал во время интервью иностранным журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.
Зеленский считает, что оккупанты могут использовать химическое оружие против украинского народа.
"Очень страшно за людей. Очень страшные сигналы из России, когда они говорят, что какое-то химическое оружие они у нас находят. Ты уже думаешь, значит, они могут применить химическое оружие. То есть все их сигналы – они не просто так", – заявил он.
Напомним, 21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что 120 американских военных-наемников привезли на восток Украины химическое оружие и готовят провокацию.
В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что является президентом адекватной страны, и никакого химического или иного оружия массового поражения здесь не разрабатывали.