Новости • Агрессия России против Украины, Война

Создан сайт для военных РФ и Беларуси, которые не хотят воевать против Украины

12 56820
Создан сайт для военных РФ и Беларуси, которые не хотят воевать против Украины
Киберполиция совместно с волонтерами разработала сайт для военных из РФ и Беларуси, не желающих воевать против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм Киберполиции.

Онлайн-ресурс поможет военным РФ и РБ найти контакты правительственных организаций и подробную инструкцию, как отказаться от участия в кровавой войне против Украины.

Отмечается, что военным стран-агрессоров будет гарантировано соблюдение Женевской конвенции по содержанию военнопленных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Оккупант": СНБО создало сайт с данными о российских военнопленных

Также на сайте есть ссылки для пожертвований на нужды ВСУ.

Кроме того, веб-ресурс содержит ссылки на официальные источники информации для противодействия дезинформации, а также раздел "Твоя кибербезопасность".

Сайт доступен для просмотра на четырех языках: украинском, русском, английском и белорусском.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина запускает сайт для иностранцев, которые хотят присоединиться к Интернациональному легиону обороны страны

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Andrey Grand
    Ребята , всем доброго дня. Мы тут небольшой видеоклип сообразили на свои стихи - Военный Летчик называется. Посвящено моим друзьям Харьковчанам переживающим эти ужасающие бомбежки. Скажите может ли это быть полезным :

    https://youtu.be/aTv7dOF8uxo
  • Vladimir Longer
    Газманова первым вносите)
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости