Переговоры с РФ продолжаются непрерывно в видеоформате, - Подоляк
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Переговоры с российской делегацией продолжаются непрерывно в видеоформате.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк на своем аккаунте в телеграме.
"Переговоры с делегацией РФ продолжаются непрерывно в видеоформате. Созданы специальные рабочие подгруппы. Позиции Украины определены жесточайшими предыдущими директивами", - написал он, выложив совместное фото с Андреем Ермаком.
Напомним, ранее о продолжении переговоров в видеоформате заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.