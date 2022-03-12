Новости • Агрессия России против Украины, Война

Переговоры с РФ продолжаются непрерывно в видеоформате, - Подоляк

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Переговоры с РФ продолжаются непрерывно в видеоформате, - Подоляк
Переговоры с российской делегацией продолжаются непрерывно в видеоформате.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк на своем аккаунте в телеграме.

"Переговоры с делегацией РФ продолжаются непрерывно в видеоформате. Созданы специальные рабочие подгруппы. Позиции Украины определены жесточайшими предыдущими директивами", - написал он, выложив совместное фото с Андреем Ермаком.

Напомним, ранее о продолжении переговоров в видеоформате заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Топ комментарии

  • Volodymyr Ye.
    Я в шоці... Зелені ви так дограєтесь до втрати усього за що кров проливаємо!!! (( Навіть якщо тимчасове перемір'я зробите вас уся Україна прокляне та й ви самі загинете! Бо РФ ще більше військ нажене й ми її не виб'ємо ((
  • Олег Жуковский feef2f38
    Подоляк, від радника до зрадника недалеко.., всього одна буква.., обережніше. Тим паче, що поруч ермак.
  • Jimmy Hill
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