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Вооруженные Силы Украины ликвидировали российский истребитель в Харьковской области, - Синегубов

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Вооруженные Силы Украины ликвидировали российский истребитель в Харьковской области, - Синегубов
Сегодня около 12 часов в Изюмском районе мобильная группа противовоздушной обороны ВСУ сбила российский истребитель.

Об этом глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Самолёт врага уничтожили из переносного зенитно-ракетного комплекса "Stinger". Истребитель оккупантов задымился и упал на территории Белгородской области РФ", - отметил Синегубов.

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Он подчеркнул, что наши Вооруженные Силы держат оборону круглосуточно уже 17-е сутки.

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Топ комментарии

  • FT FT
    Надеюсь у етого летчика тоже стропы парашюта были подрезаны
  • belge
    Этот к Кобзону со своим свето-музыкальным эффектом заехал.
  • Василий СПРУТ
    СЛАВА ЗСУ
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