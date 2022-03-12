Байден распорядился выделить Украине еще $200 млн на оружие
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает OBOZREVATEL
Эта помощь является частью более широкой поддержки США посредством финансирования и санкций, сообщают американские СМИ. Помощь Украине выделяется для того, чтобы поддержать страну в противостоянии российской агрессии.
Также Байден планирует подписать законопроект о дополнительных государственных расходах США. Этот документ предусматривает выделение Украине $13,6 млрд. военной, экономической и гуманитарной помощи.
Приблизительно половина этой суммы (6,5 млрд) будет направлена на гуманитарную помощь и поддержку экономики страны. Из них 4 млрд будут распределены между Украиной и странами Центральной Европы для помощи двум миллионам украинцев, которые покинули страну из-за войны, которую начала Россия.