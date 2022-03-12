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Россия может расширить свою военную деятельность против одной из стран НАТО, - Боррель

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Россия может расширить свою военную деятельность против одной из стран НАТО, - Боррель
В Евросоюзе опасаются, что Россия может "расширить военную деятельность" против одной из стран НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Путин может расширить свою военную деятельность. Это может быть против одной страны НАТО или против другой. Есть серьезные опасения. Путин будет продолжать атаковать, и нам нужно ограничить его атаки. Мы должны изолировать Россию от международного сообщества и поддерживать Украину", - подчеркнул он. .

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Ну так открывайте второй фронт, не телитесь. А то миф про легендарных солдат НАТО, походу такой же пшик как и про вторую армию в мире...
  • Микола Мазуренко 7ef4c839
    Борель має рацію. Путін же сказав - НАТО на кордони 1996 року. Що тут не ясно навіть тупому?
  • Vitia Ma
    Путіну вже конкретно посилають сигнал. Іншими словами НАТО готується вступити в війну.
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