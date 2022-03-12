Устранения Путина будет достаточно для прекращения войны в Украине, но недостаточно для восстановления безопасности в евроатлантическом регионе, - Кулеба
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Ликвидации президента Российской Федерации Владимира Путина недостаточно для восстановления безопасности в евроатлантическом пространстве, необходима "депутинизация".
Об этом Кулеба заявил в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Устранение президента России Путина будет достаточным для прекращения войны в Украине, но для восстановления мира и безопасности в евроатлантическом пространстве требуется депутинизация России", - заявил Кулеба.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия по "методичке" 2014 года планирует провести "референдум об образовании Херсонской народной республики и призвал мир к введению жестких санкций против России.