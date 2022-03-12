От Росатома на ЗАЭС приехали бывшие украинские атомщики, - глава Энергоатома

Среди представителей российского государственного холдинга "Росатом", приехавших на захваченную ЗАЭС, есть бывшие работники Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС.

Об этом заявил руководитель НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире марафона "Единение #UAвместе", которого цитирует Укринформ, сообщает Цензор.НЕТ.

"На ЗАЭС они привезли персонал Росатома. Это 11 человек, двое из них мы идентифицировали: главный инженер и его заместитель по ремонту. Эти люди раньше работали на наших АЭС, в том числе на Южно-Украинской и Хмельницкой. Сейчас они приехали как представители Росатома", – подчеркнул он.

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По словам Котина, в настоящее время Запорожская АЭС контролируется украинским персоналом, в том числе там находится около 800 сотрудников, имеющих возможность ротации.

Формально оккупанты не вмешиваются в их работу, однако все технические решения персонал вынужден согласовывать с командиром захватчиков.

Как сообщалось, в ЗАЭС прибыли 11 человек из Росатома. Захватчики заявили, что Запорожская АЭС уже входит в систему управления Росатома. Ситуация на захваченной российскими военными Чернобыльской АЭС пока остается неизменной.

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