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"Херсонщина – это Украина", - Херсонский облсовет принял обращение против проявлений сепаратизма

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"Херсонщина – это Украина", - Херсонский облсовет принял обращение против проявлений сепаратизма
Херсонский областной совет на своем внеочередном заседании принял решение об отказе от создания какой-либо "народной республики" на территории области.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке написала Ирина Геращенко.

Она отметила: "Состоялось экстренное заседание сессии Херсонского областного совета. Депутаты приняли обращение о том, что "Херсонщина – это Украина", и никакой псевдореспублики на территории области не будет".

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Топ комментарии

  • Петр Иванов 418d5d02
    Закон о коллаборционизме как бы действует. Ждет красавицу тюрьма.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    ось ця зрадниця
  • Петр Иванов 418d5d02
    Да. Самый лучший вариант, если завтра её найдут дохлой.
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