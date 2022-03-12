Новости • Агрессия России против Украины, Война

Депутат от "Оппоблока" Данильченко в Мелитополе стала фейковым "мэром" оккупантов и призвала к "новой реальности". ВИДЕО

37 137134
Речь идет о Галине Данильченко от "Оппозиционного блока", которая вызвалась исполнять обязанности "мэра" от оккупантов вместо похищенного мэра Мелитополя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В своем обращении депутат призывает народных избранников разного уровня адаптироваться к "новой реальности". Напомним, что наказание за государственную измену предусматривает лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Смотрите: Бойцы ССО захватили беспилотник русских оккупантов. ФОТО

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Чому опзж не заборонена?
    Чому не підписаний закон про колаборантів?
  • дмитрий иванов 527db324
    Зажопинцы во всей своей красе. Ну а что вы хотели? Никакого уголовного преследования с 2014-го для них не было, катались как сыр в масле. Вот очередной и предсказумый результат
  • Володимир Денчик
    На кол!!!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости