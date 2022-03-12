Депутат от "Оппоблока" Данильченко в Мелитополе стала фейковым "мэром" оккупантов и призвала к "новой реальности". ВИДЕО
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Речь идет о Галине Данильченко от "Оппозиционного блока", которая вызвалась исполнять обязанности "мэра" от оккупантов вместо похищенного мэра Мелитополя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В своем обращении депутат призывает народных избранников разного уровня адаптироваться к "новой реальности". Напомним, что наказание за государственную измену предусматривает лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества.