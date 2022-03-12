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ВСУ ликвидировали командира танковой роты оккупантов Шумицкого, "защищавшего от неонацистов Запорожскую АЭС". ФОТО

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Украинские военные ликвидировали командира танковой роты оккупантов старшего лейтенанта Николая Шумицкого из Иркутска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Остров.

ВСУ ликвидировали командира танковой роты оккупантов Шумицкого, защищавшего от неонацистов Запорожскую АЭС 01

"Иркутянин Николай Шумицкий – командир танковой роты, старший лейтенант – погиб во время специальной военной операции по защите Донбасса. Как герой, защищая от неонацистов Запорожскую АЭС в Энергодаре. Об этом рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов", - пишут росСМИ.

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Топ комментарии

  • Urs
    Людмила Крижановська
    Неймовірно гарний світанок!
    Ми переможемо, і це без сумніву, та заставимо ворога за все відповісти. За кожну понівечену долю, за кожне життя наших героїв, за залиту кров'ю мою святу землю.
    Пишаюсь бути українкою! Слава Нації!
  • Да-это-я
    захищаючи від неонацистів Запорізьку АЕС в Енергодарі. Про це розповів мер Іркутська Руслан Болотов" Джерело: https://censor.net/ua/n3324430

    НІ, вони навіть не їбануті!

    Вони невиліковно хворі! Тільки АД їм допоможе.

    Тому нах за лейтенантом вишуканими колонами! Смерть і тільки смерть!
  • Valery Rakhubenko
    Собаці собача смерть. Слава Україні.
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