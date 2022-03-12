ВСУ ликвидировали командира танковой роты оккупантов Шумицкого, "защищавшего от неонацистов Запорожскую АЭС". ФОТО
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Украинские военные ликвидировали командира танковой роты оккупантов старшего лейтенанта Николая Шумицкого из Иркутска.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Остров.
"Иркутянин Николай Шумицкий – командир танковой роты, старший лейтенант – погиб во время специальной военной операции по защите Донбасса. Как герой, защищая от неонацистов Запорожскую АЭС в Энергодаре. Об этом рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов", - пишут росСМИ.
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