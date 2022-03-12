Защитники Чернигова уничтожили ракетное подразделение врага. ФОТО
45 07729
Силы обороны оперативного командования "Північ" продолжают выполнение боевых задач по освобождению Черниговщины от российских оккупационных войск.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает оперативное командование "Північ" на своей странице в фейсбуке.
"За минувшие сутки украинским защитникам удалось захватить значительное количество бронетанковой и автомобильной техники противника.
Часть москальской орды уничтожена, часть сдалась в плен.
Захвчаенная техника противника пополнила украинские подразделения и теперь активно работает своими же снарядами по россиянам.
Кроме того, вблизи Чернигова "наши котики" уничтожили подразделения орков, на вооружении которых находилось оружие, из которого враг наносил ракетные удары по Чернигову", - говорится в сообщении.