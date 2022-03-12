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Защитники Чернигова уничтожили ракетное подразделение врага. ФОТО

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Защитники Чернигова уничтожили ракетное подразделение врага. ФОТО
Силы обороны оперативного командования "Північ" продолжают выполнение боевых задач по освобождению Черниговщины от российских оккупационных войск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает оперативное командование "Північ" на своей странице в фейсбуке.

"За минувшие сутки украинским защитникам удалось захватить значительное количество бронетанковой и автомобильной техники противника.

Часть москальской орды уничтожена, часть сдалась в плен.

Захвчаенная техника противника пополнила украинские подразделения и теперь активно работает своими же снарядами по россиянам.

Кроме того, вблизи Чернигова "наши котики" уничтожили подразделения орков, на вооружении которых находилось оружие, из которого враг наносил ракетные удары по Чернигову", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Йцу Кенг 07b0c614
    Абдалла
    @turkmendagz

    Сегодня по телефону провел опыт над ватными коллегами. Прочитал им отрывок из речи Гитлера по поводу присоединения Судет, про разделенный народ. Только заменил Германию на Россию а немцев на русских. Спросил их ну и как? Они в ответ, цитирую: "Все правильно Путин сказал'. Дебилы.
  • Roman Rjevskiy
    Леонид Каганов [email protected]..... Почитал блоги разных людей, включая коллег по русскому фантастическому цеху. Среди пожилого поколения 50+, имеющего в пользовании телевизор, примерно 90%, как мне показалось, так или иначе одобряют войну. Аргументируют свою позицию тремя основными тезисами, вы их наверняка тоже все слышали: «Украина собиралась на нас напасть», «они 8 лет убивали детей», и «мы боремся с нацистами». Каждый из тезисов интересен тем, что если разобраться, продиктован диаметрально противоположными чувствами. В психологии это называется патогенными механизмами защиты: «проекция» - невольное приписывание другим намерений, которые испытываешь сам, и «реактивное образование» - бессознательная маскировка благородными порывами тех чувств, которые стыдно осознавать.

    «Украина собиралась на нас напасть» Потрясает количество людей, которые верят, будто Украина 8 лет хотела напасть, но просто ждала, пока Россия соберет у границ мощную наступательную армию. Украина так хотела напасть, что напали мы. Вариант объяснений: мы напали, потому что иначе Украина стала бы частью НАТО. Один писатель даже рассуждал, что если бы российские танки не вошли в 1968 в Чехословакию, туда бы вошли танки НАТО. Классическая проекция.

    «Они 8 лет убивали детей» Не вдаваясь в спор о числе погибших детей с другой стороны фронта, задаём простой вопрос: почему просто не выставить грозные российские войска по линии разграничения, как принято в миротворческих миссиях, и прекратить убийства детей? Этот вопрос вызывает бурю эмоций, но суть ответов сводится к тому, что пришло время отомстить. А поскольку «месть» проводится способом, при котором неизбежно погибнут (и уже погибли) дети, то истинный двигатель - актуальное желание убивать детей. Но оно маскируется словами об убитых детях.

    «Мы боремся с нацистами» Напомню: нацистами мы называем народ, который избрал своим президентом еврея Зеленского, бывшего актера русскоязычных шоу. В своей «борьбе» мы копируем нацистов: в 5 утра без объявления войны начинаем авианалёт на Киев, в тезисах пропаганды вовсю цитируем речи Гитлера перед нападением на Польшу, всё чаще используем классический перевод фашистской формулировки «Endlösung der Judenfrage» как «решение украинского вопроса», ну а собственную систему ценностей именуем «русский мир» и «русская весна». Я даже не раз наблюдал, как сетевые патриоты начинают спор об «укрофашизме» с упоминания подвига дедов, Холокоста и Бандеры, но через пару реплик уже вовсю называют собеседников жидами и желают им гореть в Освенциме. А ярлык «нацисты» мы вешаем на Украину.
  • Vujko Donetski
    Оскільки у кацапів повністю відсутній головний мозок, шукати в них інтелект - марно витрачати час.
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