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Больницы и морги в белорусских Гомеле и Мозыре переполнены российскими оккупантами

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Больницы и морги в белорусских Гомеле и Мозыре переполнены российскими оккупантами
Госпитали и морги в белорусских городах Гомель, Мозырь и Наровля переполнены российскими военными, поступающими с начала вторжения в Украину. При этом, как сообщается, белорусские медики подписали соглашение о неразглашении такой информации, в некоторых случаях – при угрозах увольнения.

Как передает Цензор,НЕТ, об этом сообщает белорусское бюро Радио Свобода.

Сообщается, что на прошлой неделе тела российских военных в Мозыре погрузили в поезда ОАО "Российские железные дороги".

"Трупов было нереально много. Люди, которые находились на станции Мозырь, были просто шокированы количеством трупов, загруженных в поезд. Люди начали снимать видео, но военные их догнали и приказали удалить. В селе Каменка под Мозырем кладбище загородили, туда никого не пускали, поставили охрану. Вероятно, там начали хоронить россиян", – рассказал белорусской службе Радио Свобода житель Мозыря.

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Другой человек рассказал журналистам, что госпиталь в Мозыре до сих пор переполнен российскими ранеными военными, доступ к услугам для местных жителей ограничен.

Также жители Гомеля рассказали, что автобусами возят раненых россиян, а грузовиками – убитых.

"На "Урале" их трупы везут в аэропорт, а оттуда – в Россию", – рассказал житель Гомеля.

По сообщениям, в Гомельском центре радиационной медицины с начала войны РФ против Украины принимали раненых россиян. Там трудятся российские медики. Раненых доставляют в госпиталь в Костюковке, больницу скорой помощи и областную клиническую больницу.

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Топ комментарии

  • Roman Rjevskiy
    хххххххххххх.............. мне вообще кажется, что Россия живет в большом самообмане относительно силы и спрятанности своего оружия.

    Все эти ядерные поезда и тайные схроны хороши только когда противник не отслеживает их перемещение. А если отслеживает? А если возможности спутниковых снимков, которые отдали в пользование гражданскому населению 15 лет назад - это не только грубые фотки местности раз в год? А если это непрерывное круглосуточное ведение всех возможных целей во всех диапазонах с помощью нейросетей и современных алгоритмов?

    С другой стороны, я периодически почитываю военные сайты. Россия хвастается новыми танками, системами огня, которые по принципу недалеко ушли от "Катюш" и каким-то самолетом СУ-57 в одном экземпляре, чьи преимущества вообще неясны. Единственная новая супертайная разработка России - это та самая гиперзвуковая ракета с неуправляемой ядерной реакцией, которая пока сумела только убить группу своих атомщиков и заразить акваторию Белого моря. Принцип ракеты на ядерной струе, от которого отказались США еще полвека назад, признав конструкцию малопредсказуемой и дико опасной для среды.

    А много мы знаем об американском, например, современном оружии? Смотрел ли кто-то хотя бы из интереса в Ютубе, как работает электрический рейлган на эксминце? Что это вообще такое - рельсовая пушка на силе Ампера? Чем лучше пороховой и реактивной, какой у нее военный потенциал? Интересовался ли кто-то лазерной программой США? Понимает ли смысл объединения вооружений в единый информационный центр, когда в каждый мелкий снаряд орудий Navy заливается ещё в стволе пушки дальнейшая программа по месту и времени подрыва? А ведь это только обрывки тех демо, которые иностранные военные разрешили к обнародованию. Как те беспилотники, которые 20 лет назад висели, давно снятые с вооружений, в музее техники Вашингтона, пока у России еще не было ни одного своего серийного беспилотника.

    И эта Россия начинает диктовать остальным странам мира ядерные ультиматумы... Воистину Путин принял Россию с сохой, а оставит с совком.
  • - ШПАЕВ -
  • Denis Apoltsev
    Ох уж эти россияне... Уже и белорусские морги оккупировали.
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