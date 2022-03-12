Больницы и морги в белорусских Гомеле и Мозыре переполнены российскими оккупантами
Как передает Цензор,НЕТ, об этом сообщает белорусское бюро Радио Свобода.
Сообщается, что на прошлой неделе тела российских военных в Мозыре погрузили в поезда ОАО "Российские железные дороги".
"Трупов было нереально много. Люди, которые находились на станции Мозырь, были просто шокированы количеством трупов, загруженных в поезд. Люди начали снимать видео, но военные их догнали и приказали удалить. В селе Каменка под Мозырем кладбище загородили, туда никого не пускали, поставили охрану. Вероятно, там начали хоронить россиян", – рассказал белорусской службе Радио Свобода житель Мозыря.
Другой человек рассказал журналистам, что госпиталь в Мозыре до сих пор переполнен российскими ранеными военными, доступ к услугам для местных жителей ограничен.
Также жители Гомеля рассказали, что автобусами возят раненых россиян, а грузовиками – убитых.
"На "Урале" их трупы везут в аэропорт, а оттуда – в Россию", – рассказал житель Гомеля.
По сообщениям, в Гомельском центре радиационной медицины с начала войны РФ против Украины принимали раненых россиян. Там трудятся российские медики. Раненых доставляют в госпиталь в Костюковке, больницу скорой помощи и областную клиническую больницу.