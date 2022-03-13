Оккупанты нанесли урон аэродрому Василькова. Уничтожены 3 самолета и 2 вертолета, - Воздушные силы
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Воздушных сил.
В информации отмечается: "12-го марта по нескольким военным объектам Воздушных Сил нанесены мощные ракетные удары. Три крылатые ракеты рашистов перехвачены противовоздушной обороной. Впрочем, большинство из них таки попало в цели, нанеся ущерб военной и гражданской инфраструктуре. Особенно пострадал военный аэродром в Василькове.
Ударная авиация Воздушных Сил продолжает наносить удары по наземным целям – это скопление вражеской техники и живой силы, рашистские колонны на марше и другие цели.
Кроме того, противовоздушная оборона государства сегодня минусует:
два российских вертолета Ка-52;
один Су-34;
один неустановленный истребитель (вероятно Су-30см или Су-34);
два беспилотных летательных аппарата.
Есть данные и о поражении двух воздушных целей истребителями Воздушных Сил ВС Украины, требующих уточнения и подтверждения.
Помните, что тяжелые бои как в небе, так на земле даются нам дорогой ценой. Потому что у нас тоже болезненные потери. Каждый Герой, отдавший жизнь за свободу, будущую и счастливую жизнь наших детей, будет вечно жить в сердце каждого украинца!"