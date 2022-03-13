Минобороны РФ лжет миллионам своих граждан и даже главе России, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Минобороны РФ лжет всем гражданам РФ и даже главе РФ Владимиру Путину.

О президенте заявил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Нам нужно время, нам нужны силы, чтобы переломить военную машину, которая пришла на нашу землю. Не буду преуменьшать угрозу и не стану преувеличивать достижения. Мы честные люди, а не Министерство обороны РФ, которое лжет всем, миллионам своих граждан и даже руководителю Российской Федерации", – подчеркнул Зеленский.

По словам президента, каждый день и каждую ночь нужно искать, как нанести врагу максимальный ущерб по всем направлениям.

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