Минобороны РФ лжет миллионам своих граждан и даже главе России, - Зеленский
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Президент Владимир Зеленский заявил, что Минобороны РФ лжет всем гражданам РФ и даже главе РФ Владимиру Путину.
О президенте заявил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
"Нам нужно время, нам нужны силы, чтобы переломить военную машину, которая пришла на нашу землю. Не буду преуменьшать угрозу и не стану преувеличивать достижения. Мы честные люди, а не Министерство обороны РФ, которое лжет всем, миллионам своих граждан и даже руководителю Российской Федерации", – подчеркнул Зеленский.
По словам президента, каждый день и каждую ночь нужно искать, как нанести врагу максимальный ущерб по всем направлениям.