Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами 106 военнослужащих, 17 – посмертно
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в видеообращении.
"Я подписал два важных указа о награждении государственными наградами Украины 106 военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые мужественно проявили себя в боях за независимость нашего государства. 17 из них – посмертно", - отметил президент.
Впоследствии на сайте Президента появился текст указа с фамилиями награжденных:
"За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю:
Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени
ЖУКА Сергія Володимировича — підполковника
ОСТАПЕНКА Олега Володимировича — підполковника
Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени
ЖУКА Сергея Владимировича - подполковника
ОСТАПЕНКО Олега Владимировича - подполковника
Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени
БОНДАРЕНКО Сергея Николаевича - капитана
БОРОВКОВА Тараса Игоревича - лейтенанта
БУЛАТА Ярослава Александровича – старшего лейтенанта
ГОРБЕНЬ Владислава Вячеславовича - капитана
ГРЕКА Андрея Анатольевича - майора
ГРЕЧИШНИКОВА Станислава Сергеевича - лейтенанта
ГУКА Вадима Вячеславовича - старшего лейтенанта
ДЕМЕНКО Владислава Витальевича — главного сержанта
ЗАРЕЦКОГО Дмитрия Евгеньевича - майора
ЗЕБНИЦКОГО Константина Николаевича - майора
КОТЕНКО Дмитрия Николаевича (посмертно) - лейтенанта
КОЧЕРЖЕНКО Максима Алексеевича - капитана
ЛИМАНЦА Павла Валентиновича – старшего лейтенанта
Лобанова Егора Юрьевича (посмертно) - старшего лейтенанта
ЛУЦИКА Павла Александровича – старшего лейтенанта
МЕЖДУНАРОДНОГО Станислава Евгеньевича — подполковника
МОРОЗА Валерия Николаевича – капитана
НИКОЛЕНКО Виктора Викторовича - старшего лейтенанта
ОСТАПЕНКО Владимира Сергеевича - капитана
ПАЗИЧА Игоря Ивановича - капитана
ПЕТРУСЕНКО Владислава Викторовича - полковника
ПОДДУБНЯКА Александра Андреевича - майора
ПОРОСКУНА Виктора Викторовича - старшего лейтенанта
ПРАЧКОВСКОГО Богдана Руслановича - капитана
ПРОДАНА Виктора Евгеньевича — главного сержанта
Прошение Андрея Васильевича - старшего сержанта
РИЖУКА Сергея Георгиевича (посмертно) – старшего лейтенанта
ТАРАНА Артема Юрьевича - лейтенанта
ТАРАСЕНКО Александра Олеговича – старшего лейтенанта
Ткачука Владислава Валентиновича (посмертно) — старшего лейтенанта медицинской службы
ТУРЕВИЧ Игорь Игоревич — капитана
ЧАЙКУ Максима Игоревича - майора
ЧЕРНОГО Николая Викторовича - капитана
ЧУЙКО Александра Александровича - капитана
ЮЩЕНКО Алексея Анатольевича – сержанта
Наградить орденом "За мужество" ІІ степени
КАЛЮЖНОГО Александра Ивановича (посмертно) – старшего сержанта
КИНЕРТА Дениса Викторовича - майора
КУРОЧКА Артема Михайловича - капитана
Наградить орденом "За мужество" ІІ степени
КАЛЮЖНОГО Александра Ивановича (посмертно) – старшего сержанта
КИНЕРТА Дениса Викторовича - майора
КУРОЧКА Артема Михайловича - капитана
Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени
Бадиона Богдана Руслановича - матроса
БАДЮЛА Анатолия Сергеевича – старшего лейтенанта
БЕЗУГЛОГО Ивана Ивановича — старшего солдата
ВОРОШИЛОВА Дмитрия Алексеевича — старшину 1 статьи
ГРИНЧУКА Дениса Николаевича (посмертно) – солдата
Грицаченко Андрея Петровича — старшего сержанта
ДИЧКА Петра Григорьевича — солдата
СВЕДЕНИЯ Ивана Александровича — старшего сержанта
ИЛЬЧЕНКО Виктора Васильевича (посмертно) – старшего сержанта
КАЛИТАЯ Сергея Владимировича – старшего солдата
КИРЕЙЧИКОВА Антона Викторовича (посмертно) – старшего солдата
КИСЕЛЕВА Егора Сергеевича - матроса
КОЗЫРИНА Руслана Денисовича – солдата
КОТА Владислава Николаевича - старшину 2 статьи
ЛАВРЕНЧУКА Николая Николаевича – старшего сержанта
ЛИТВИНА Александра Владимировича - старшего солдата
МОКАНА Григория Исидоновича - старшего матроса
МОРОЗА Кирилла Владимировича (посмертно) – солдата
МОСКАЛЕНКО Максима Игоревича — старшего солдата
НЕВМЕРЖИЦКОГО Руслана Викторовича - матроса
НОРЦОВА Евгения Юрьевича - младшего сержанта
ОБИЛЬНОЕ Ростислава Сергеевича — младшего сержанта
ОСТАПЮКА Василия Николаевича – солдата
ПАНДЯКА Михаила Николаевича - старшего солдата
ПЕЛИХА Игоря Петровича - капитана
ПЫШКА Святослава Юрьевича (посмертно) - солдата
ПИВНЕНКО Евгения Владимировича — старшего солдата
ПЛАХОВА Руслана Николаевича - штаб-сержанта
Погорельчука Александра Сергеевича — старшего солдата
ПОЛИЩУК Иванна Владимировна (посмертно) — старший солдат
УЛИТКА Владимира Степановича — старшего солдата
САБАДАША Тараса Ивановича - сержанта
САВИЦКОГО Никиту Игоревича – старшего лейтенанта
СЕМЕНЮКА Владимира Руслановича (посмертно) – солдата
СКИРТА Алексея Анатольевича (посмертно) — сержанта
СОРОКУ Владимира Юрьевича - старшего солдата
ТЕСЛЮКА Виталия Дмитриевича (посмертно) – старшего солдата
ОООКАНА Ярослава Васильевича (посмертно) – старшего солдата
ТРЕТЯКА Дениса Александровича — старшего солдата
ЧЕРНИГОВА Юрия Михайловича - штаб-сержанта
ЧУПРИНА Сергея Сергеевича - старшего солдата
ШЕВЧЕНКО Александра Сергеевича – старшего солдата
ШЕВЧУКА Юрия Витальевича – младшего сержанта
ЯНУША Андрея Руслановича (посмертно) - старшего солдата
ЯСКОВЦА Олега Александровича (посмертно) - сержанта
Наградить орденом Даниила Галицкого
ЗАХАРЧЕНКО Сергея Александровича - капитана
КРИВОГОРНИЦЕВА Владимира Александровича - подполковника
Наградить медалью "За военную службу Украины"
КИРИЛЕНКО Дмитрия Ивановича - капитана
НИКИФОРОВА Максима Игоревича - лейтенанта
ПИМЕНОВА Сергея Васильевича - подполковника
ТОМИЛОВА Дмитрия Вячеславовича - матроса
ЩЕРБИНУ Сергея Николаевича — подполковника
Наградить медалью "Защитнику Отчизны"
ТРЕЖЕНЦА Николая Александровича — старшего солдата
ДРОБИТА Виталия Юрьевича — старшего солдата
ЗАЙЦЕВА Вадима Витальевича — старшего солдата
КИСЕЛЕВА Кирилл Вячеславович — младший сержант
КУДЕЛЯ Владимира Вячеславовича — младшего сержанта
КУШНИРУКА Андрея Владимировича – младшего сержанта
МИТРОВИЧА Павла Васильевича – старшего солдата
ОРОСА Александра Александровича - лейтенанта
Пышенко Владислава Викторовича — старшего лейтенанта
ПОМИНЧУКА Сергея Николаевича - майора
ПРОКОПЕНКО Дмитрия Александровича - старшего лейтенанта
УРСАКИ Станислава Сергеевича - солдата
ШПИРКУ Игоря Витальевича — старшего лейтенанта
Щербину Елену Владимировну - капитана".