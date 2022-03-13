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"Росатом" возразил, что контролирует Запорожскую АЭС

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"Росатом" возразил, что контролирует Запорожскую АЭС
"Росатом" возразил, что захваченная россиянами Запорожская АЭС находится под его контролем. Теперь россияне утверждают, что "оказывают консультативную помощь".

Об этом говорится в сообщении на сайте МАГАТЭ, передает Цензор.НЕТ.

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил в телефонном разговоре с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, что на ЗАЭС было "ограниченное количество" сотрудников "Росатома". Но возразил, что он собирался передать станцию под управление "Росатома".

Также Россия сообщила МАГАТЭ, что "управление и эксплуатация Запорожской и Чернобыльской АЭС осуществляется оперативным персоналом Украины", а российские эксперты "оказывают консультативную помощь".

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Напомним, ранее руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин рассказал, что на Запорожской АЭС собрали персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности "Росатома".

Топ комментарии

  • Тетяна Тать
    не
    вже прокукарікали тварі
    патякали що це ваша власність то контролюйте допоки ваши ******** з ЗАЕС не здриснутть
    ваша відповідальність за можливий злочин проти людства і людяності
    а як і здриснуть, то допоки наші сапери не перевірять наявність мінування- в очаї світу відповідальність ВАША

    не вийде і на ялинку залізти голим і не пошкрябатися
  • время
    Імперія зла має зникнути на завжди!!!
  • Калибан
    Росатом ЙДЕ ***** !
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