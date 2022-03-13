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Шмыгаль призвал украинцев возвращаться к работе: "Вы – часть экономического фронта"

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Шмыгаль призвал украинцев возвращаться к работе: "Вы – часть экономического фронта"
Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев, имеющих работу и возможность работать, возвращаться к работе, чтобы поддерживать экономический фронт государства.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на все усилия, которые сегодня прилагают наш президент, наши военные, дипломаты, наши международные партнеры - никто пока не может сказать, что война закончится уже завтра", - подчеркнул Шмыгаль.

Глава правительства считает, что фундаментом для победы должна стать перестройка экономики под новые реалии.

"Призываю всех, кто может работать и имеет работу: работайте! Кто имеет бизнес на территориях, где нет активных боевых действий – возобновляйте деятельность. Вы – часть экономического фронта. И сейчас вы нужны государству, как никогда", – призвал он.

Ранее замминистра экономики Денис Кудин заявил, что экономическая активность в Украине в результате войны остановилась на 3/4. Работу временно или на постоянной основе приостановили 75% бизнеса.

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Топ комментарии

  • асфальт
    В тебе ж вся економіка була дороги будувати та заробітчани .То шо тепер робити?Переводь весь цей свій нинішній дерслужбовий "генералітет" по отг і вище на ставку в 6500.А то тільки вміють що премії собі виписувати,землю розікрасти собі та родичам і разом з ними ховатись від служби в зсу за блоками під хатою,понаставлявши друг друга печатки на лобі й на сраці.
  • буков
    Іноді таке враження що він з Марсу, вся логістика стоїть. Наведіть порядок на блокпостах.
  • Александр Захаров
    А сначала заплатите НДС, потом заработайте на налоги на зарплату, т.к. выдать даже аванс без уплаты налогов нельзя, а потом начните работать на зарплату... Спасибо! Сами работайте!
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