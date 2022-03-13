Шмыгаль призвал украинцев возвращаться к работе: "Вы – часть экономического фронта"

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев, имеющих работу и возможность работать, возвращаться к работе, чтобы поддерживать экономический фронт государства.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на все усилия, которые сегодня прилагают наш президент, наши военные, дипломаты, наши международные партнеры - никто пока не может сказать, что война закончится уже завтра", - подчеркнул Шмыгаль.

Глава правительства считает, что фундаментом для победы должна стать перестройка экономики под новые реалии.

"Призываю всех, кто может работать и имеет работу: работайте! Кто имеет бизнес на территориях, где нет активных боевых действий – возобновляйте деятельность. Вы – часть экономического фронта. И сейчас вы нужны государству, как никогда", – призвал он.

Ранее замминистра экономики Денис Кудин заявил, что экономическая активность в Украине в результате войны остановилась на 3/4. Работу временно или на постоянной основе приостановили 75% бизнеса.

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