Шмыгаль призвал украинцев возвращаться к работе: "Вы – часть экономического фронта"
Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Несмотря на все усилия, которые сегодня прилагают наш президент, наши военные, дипломаты, наши международные партнеры - никто пока не может сказать, что война закончится уже завтра", - подчеркнул Шмыгаль.
Глава правительства считает, что фундаментом для победы должна стать перестройка экономики под новые реалии.
"Призываю всех, кто может работать и имеет работу: работайте! Кто имеет бизнес на территориях, где нет активных боевых действий – возобновляйте деятельность. Вы – часть экономического фронта. И сейчас вы нужны государству, как никогда", – призвал он.
Ранее замминистра экономики Денис Кудин заявил, что экономическая активность в Украине в результате войны остановилась на 3/4. Работу временно или на постоянной основе приостановили 75% бизнеса.