Ракетный удар по Ираку: никто не пострадал
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "РБК-Украина".
Как сообщили иракские официальные лица, выпущенные из-за границ Ирака около 10 ракет поразили столицу курдского региона Эрбиль. В результате удара жертв среди местного населения нет. О том, куда попали ракеты и последствия атаки для городской инфраструктуры чиновники не сообщили. Они отметили, что в аэропорту города не было сбоев авиарейсов.
Представитель Госдепартамента США назвал этот ракетный удар "возмутительным нападением". При этом он добавил, что никто из американцев не пострадал, и правительственным объектам в Эрбили не был причинен ущерб.
После ракетного удара по Эрбилю заявлений об ответственности за его нанесение или дополнительные подробности о последствиях пока не поступало.
Напомним, в ночь на 13 марта стало известно, что в Ираке несколько ракет были выпущены по консульству США в Эрбиле на северо-западе страны.