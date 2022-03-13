Оккупанты обстреляли эвакуационный поезд: одна проводница погибла, вторая ранена, - СМИ
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Эвакуационный поезд попал под обстрел возле Славянска Донецкой области.
Об этом сообщает со ссылкой на свои источники Lb.ua, передает Цензор.НЕТ.
В 22:05 оккупанты обстреляли эвакуационный поезд 261/262, который ехал в Лиман Краматорского района за пассажирами.
Погибла проводница поезда, еще одна – в больнице.
На Лиман поезд ехал пустым. В нем находились только проводники, поездной электромеханик и начальник поезда.