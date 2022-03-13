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Оккупанты обстреляли эвакуационный поезд: одна проводница погибла, вторая ранена, - СМИ

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Оккупанты обстреляли эвакуационный поезд: одна проводница погибла, вторая ранена, - СМИ
Фото: Укрзалізниця
Эвакуационный поезд попал под обстрел возле Славянска Донецкой области.

Об этом сообщает со ссылкой на свои источники Lb.ua, передает Цензор.НЕТ.

В 22:05 оккупанты обстреляли эвакуационный поезд 261/262, который ехал в Лиман Краматорского района за пассажирами.

Погибла проводница поезда, еще одна – в больнице.

На Лиман поезд ехал пустым. В нем находились только проводники, поездной электромеханик и начальник поезда.

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Топ комментарии

  • валерий коренев 41e3634f
    Думаю что пленных уже достаточно, пора уже этих тварей перестать жалеть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ВСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
  • Larissa Kora 56c14f78
    Знищуйте під корінь рашистів, на чорта нам ті полонені. Це вбивці, піймали - кулю в лоба.
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