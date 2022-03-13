В Донецкой области задержали супругов, которые передавали врагу данные о дислокации ВСУ

В Покровске Донецкой области разоблачили супругов, которые передавали врагу информацию об объектах местной инфраструктуры и местах дислокации военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис генерального прокурора.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры объявлено подозрение супругам из Покровска в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса).

По данным следствия, в середине ноября 2021 года жительница Покровска и ее муж за деньги согласились передавать информацию об объектах инфраструктуры города представителю оккупационной администрации РФ.

Также читайте: СБУ задержала несколько информаторов и допрашивает еще 10 террористов "ЛНР"

В течение декабря 2021 года - февраля 2022 года, используя мессенджеры Вайбер и Телеграм, супруги передавали представителю государства-агрессора фото объектов социальной сферы города, автомобильных и железнодорожных мостов и развязок, информацию о взлетно-посадочной полосе аэропорта и местах дислокации военнослужащих.

Злоумышленники отдавали себе отчет, что эта информация будет использована в ущерб территориальной целостности и обороноспособности Украины.

Правоохранители задержали мужчину и женщину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. Им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 30 суток.