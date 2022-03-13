Враг ударил по аэропорту Ивано-Франковска, - мэр Марцинкив (обновлено)
Об этом Руслан Марцинкив пишет в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"По предварительной информации, сегодняшние утренние взрывы были от удара по аэропорту. Сейчас детали еще устанавливаются", – написал он.
Марцинкоив напомнил, что цель врага – посеять страх и панику. Поэтому оккупанты будут наносить удары и в тылу Украины.
"Районы, приближенные к аэропорту, я прошу по возможности переехать", - добавил он, подчеркнув, что нужно внимательно слушать официальные сообщения об опасности и следовать указаниям.
Позже он отметил в эфире "Украинского радио", что пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Это был уже третий удар по аэропорту. Враг хочет полностью уничтожить инфраструктуру аэропорта. По предварительной информации, никто не пострадал", – сказал Марцинкив.
По его словам, снова есть претензии к системе оповещения населения. Ракетный удар был буквально через 10 минут после отбоя воздушной тревоги, сказал мэр.