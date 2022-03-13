Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 12 тыс. человек, 374 танка, 1226 бронированных машин, 74 самолета, 86 вертолетов
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Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 13.03 ориентировочно составили:
личного состава более - 12 000 человек,
танков - 374 ед,
боевых бронированных машин - 1226 ед,
артиллерийских систем - 140 ед,
РСЗО - 62 ед,
средства ПВО - 34 ед,
самолетов – 74 ед,
вертолетов – 86 ед,
автомобильной техники - 600 ед,
корабли /катера - 3 ед,
цистерн с ГСМ - 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 7.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.