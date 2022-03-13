В результате обстрелов оккупантами в Лисичанске и Попасной повреждены газопроводы

В Северодонецке и Рубежном вражеские обстрелы не утихают с вечера. А ночью оккупанты обстреляли Попасную и Лисичанск, повредив газопроводы и жилые дома.