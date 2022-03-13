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Вполне возможно, что Россия планирует операцию с химическим оружием, - Столтенберг

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Вполне возможно, что Россия планирует операцию с химическим оружием, - Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия вполне может планировать применение химического оружия против Украины. Он предостерег Путина от этого военного преступления.

Об этом он сообщил в комментарии Welt, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Теперь, когда были сделаны эти ошибочные утверждения, мы должны сохранять бдительность, потому что вполне возможно, что Россия сама могла бы планировать операции с химическим оружием, используя эту ложь. Это было бы военным преступлением", - сказал Столтенберг.

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  • Саша ТРОЯ
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  • Anatoliy A 006b9dda
    Сдохни в муках нацисткая кацапия
  • Redback
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