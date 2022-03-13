"Мой прогноз – Киев уже никогда не упадет!", - генерал армии США Ходжес

Американские эксперты пытаются понять неудачи российского блицкрига в Украине и нащупать пути возвращения в мир. В Атлантическом Совете прошел круглый стол по теме: "Война Путина не увенчается успехом: как помешать вторжению Кремля".

"Русское наступление началось более полумесяца назад, а Москва захватила только один крупный город: Херсон. Почему Россия продвигается так медленно? – это почти риторический вопрос задает генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, ведущий военный эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики (Ben Hodges) , Pershing Chair in Center for European Policy Analysis (CEPA) и бывший командующий вооруженными силами США в Европе - Ну конечно, вовсе не это была их цель. То, что мы видим в российской армии, является результатом многолетней коррупции внутри оборонной промышленности России, самого Минобороны, двойной отчетности и других "уловок" по всей Россиии", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на rusjev.net.

"Все это проявляется сегодня, — продолжает генерал, — когда мы видим подразделения, не обученные должным образом, не имеющие дисциплины, их материальная часть не функционирует должным образом или осталась без топлива… А еще это показывает, что они покусились на то, к чему не готовы: они не имеют опыта ведения войны такого масштаба.

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"Россияне сильно переоценили свои возможности, — резюмирует Бен Ходжес. — Что меня действительно поразило, это их неспособность воспользоваться преимуществом. Что было на стороне агрессора? В первую очередь — нападающий всегда сам выбирает время и место, поэтому Украина должна была обороняться, и она всячески пыталась, и она всячески старалась не спровоцировать россиян, не дать им повода, поэтому буквально была вынуждена сидеть и ждать, пока ударят".

Однако блицкрига не получилось, как это уже не раз бывало в истории Европы за последние сто лет. Российская армия сменила тактику. "Теперь она просто разрушает города, - продолжает Бен Ходжес. - Это убийство: они нацелились на гражданских лиц, чтобы оказывать давление на Запад и правительство Зеленского, надеясь, что кто-то наконец сломается: это тактика войны на истощение. И у нас, у Украины, впереди много плохих недель".

Но такая война, считает Ходжес, "требует по меньшей мере трех вещей": "Неограниченное время, неограниченные боеприпасы и неограниченные человеческие ресурсы. У Путина нет ни одного из этих трех. У него заканчивается время, потому что санкции в конце концов сделают свое дело. Запасы боеприпасов уже подходят к концу, особенно лучших, например высокоточных. И у них явный недостаток живой силы". В результате генерал Ходжес делает смелый вывод: "Мой прогноз – Киев никогда не упадет".

"Низкий моральный дух российских подразделений также стал фактором, - продолжает генерал. - А украинцам с их острым умом не помешали бы несколько символических побед: всегда надо думать о широком спектре целей - "чертов мост" через Керченский пролив или что-то вроде рейда полковника Дулиттла ", - отмечает генерал.

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Бен Ходжес напоминает: "1 апреля – это день, когда в очередной раз 130 тысяч молодых русских мужчин призывного возраста должны будут явиться в военкоматы по всей России. Если бы мы могли достучаться до 130 тысяч семей, которые собираются послать своих сыновей как пушечное мясо в путинской войне! Если бы хотя бы 10 тысяч из них отказались - это вызвало бы настоящее землетрясение внутри России!" – восклицает Ходжес.