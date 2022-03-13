НАТО будет защищать от оккупантов грузы с оружием для Украины, - Данилов
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом Данилов сказал в эфире национального телемарафона.
"Сегодня руководитель НАТО, который сегодня напрямую руководит НАТО, господин Столтенберг сделал заявление: если хоть один снаряд, хоть одна пуля попадет в конвой, который они сегодня доставляют - они будут считать это нарушением пятой статьи, которая есть на сегодняшний день в странах НАТО. Посмотрим, если это произойдет, как они будут реагировать на это", - заявил Данилов.
По мнению секретаря СНБО, Украина сдерживает дальнейшее наступление войск РФ на Альянс, поэтому западным партнерам важно не останавливать устойчивые поставки современного и эффективного оружия в Украину.
Данилов считает, что РФ планирует дальнейшие вооруженные нападения на страны Восточной Европы. По его мнению, следующей целью России после Украины может стать Литва.
Данилов также раскритиковал страны-члены НАТО, которые боятся сопротивляться агрессору.