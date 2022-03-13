Боевые действия ведутся в Киевской, Черниговской, Запорожье. Войска РФ продолжают авиабомбардировки, - отчеты ОГА

Ночь в Киевской области, Чернигове, Запорожье, Донбассе и Луганщине была напряженной. Оккупанты бомбили несколько регионов. В некоторых областях – спокойно.

Об этом идет речь в отчетах глав областей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По состоянию на 8:00 13 марта ситуация в регионах такова:

Киевщина

Бучанский район – бои в Ирпене, Макарове. Постоянное перемещение врага в Гостомельской, Бородянской, Бучанской общине.

В Броварском районе - передвижение вражеской техники по населенным пунктам. В трех общинах Броварского района проводятся боевые действия.

Вышгородский район: три общины – гуманитарная катастрофа. Славутич без света.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский сменил главу Кировоградской ОГА. На эту должность назначен мэр Кропивницкого

Черниговщина

Ночью — три авианалета на Чернигов. Разрушения и жертвы уточняются.

Вокруг Чернигова – оборонительные бои. Вчера были освобождены 2 населенных пункта в киевском направлении.

Сумщина

Дважды ночью в Сумском районе была воздушная угроза. Ночью артиллерия орков несколько раз расстреливала мирные села Ахтырского района и саму Ахтырку. Гатят русские враги преимущественно из Тростянца. Этот город оккупирован врагом. Также враг воспользовался периодом тишины, который периодически длился последние несколько дней, для укрепления своих позиций и перемещения войск.

Житомирщина

В области – длительная тревога ночью. И уже второе за утро. Информации о разрушениях и потерях пока нет.

Кировоградщина

Несколько часов – воздушная тревога, в общем ситуация спокойная.

Днепропетровщина

3 3.30 почти до 7.00 – тревога. Без взрывов. На утро – спокойно.

Харьков

В Харькове – всю ночь воздушные тревоги, по области – активные боевые действия на Изюмщине.

Запорожская область

Военные и жители Запорожского края во взаимодействии с полицией, ГСЧС, подразделениями Сил обороны Украины и властями Запорожья сдерживают массированное наступление оккупационных войск. В настоящее время ситуация без существенных изменений, но враг продолжает активно использовать артиллерию, танки, гранатометы и минометы.

Ровенщина

Всю ночь – воздушная тревога, на утро – спокойно.

Смотрите также: "Это вам за Яворов и Франик, сукины дети!" - артиллерия 128 бригады бьет по врагу. ВИДЕО

Волынь

Волынь относительно спокойно. С трех ночи — воздушные тревоги.

Винничина

Относительно спокойно, ночью – воздушные тревоги

Закарпатье

На Закарпатье спокойно

Хмельниччина

Воздушная тревога с 3:30 до 6:30. В общем – спокойно

Тернополь

Воздушная тревога несколько часов

Черкассы

Воздушные тревоги, но вообще ситуация спокойная.

Львовщина

Оккупанты совершили авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности. По предварительным данным, они выпустили 8 ракет. Информация о пострадавших устанавливается

Полтавщина

Воздушная тревога по всей области с 3:30 до 7:00. На утро – спокойно.

Черновцы

Была воздушная тревога. В общем – спокойно.

Ивано-Франковск

Ночью тревога, слышны взрывы, информация проверяется.

Луганщина

Жилищный сектор Северодонецка, Рубежного Лисичанска и Попасной под постоянными обстрелами. Есть жертвы и пострадавшие в мирном населении. Несмотря на постоянные обстрелы, энергетикам удалось подключить 13000 абонентов, газовщикам — 7000.

Донетчина

Мариуполь в осаде, бои на окраинах города. Гуманитарная колонна продвигается медленно, но идет. По всей линии – громко. В Краматорске всю ночь и с утра воздушные тревоги. Самолеты над Лиманом, Славянском, Святогорском. Есть информация об ударах вчера вечером в район Святогорской лавры. Есть раненые. Информация проверяется

Николаевщина

В Николаевской области ночь прошла относительно спокойно, область держит оборону.

Херсонщина

Начиная с вечера и ночью сильные взрывы, грады в районе аэропорта. Информация проверяется.

Одесса

Несколькочасовая воздушная тревога. В общем, ситуация спокойная.