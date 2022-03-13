Войска РФ практически разрушили инфраструктуру аэропорта Ивано-Франковска, - мэр Марцинкив

Российские захватчики в результате ракетных ударов по Ивано-Франковскому аэропорту почти уничтожили его инфраструктуру.

Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в национальном телеэфире, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

"Добивают нашу инфраструктуру аэропорта, она уже почти разрушена. И это уже третья атака на аэропорт. Враг бьет прицельно сейчас по аэропорту, третий раз уже нанесен удар. К счастью, по предварительной информации, жертв нет. Враг хочет посеять дополнительную панику, поэтому бьет по Западной Украине, бьет по западным городам, потому что понимают, что сегодня именно Ивано-Франковск, Львов и Тернопольщина – это такой тыл Украины, куда очень много людей переезжает, поэтому хотят дополнительно посеять панику", - заметил Марцинков .

Марцинкив добавил, что на этот раз "почти 2,5 часа была тревога, потом дали отбой – и буквально через 10 минут начали падать ракеты".

По его словам, после первого удара в ручном режиме дали воздушную тревогу, но это уже второй раз, когда не срабатывает тревога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг ударил по аэропорту Ивано-Франковска, - мэр Марцинкив (обновлено)

Мэр также попросил жителей не публиковать информацию о месте взрывов в соцсетях, чтобы не помочь врагу.