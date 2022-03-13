Резников призвал закрыть небо над Украиной в связи с атакой на Яворовский полигон

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал закрыть небо над Украиной из-за обстрела российскими оккупационными войсками Международного центра по поддержанию мира и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в Яворовском районе Львовской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Россия атаковала Международный центр по поддержке мира и безопасности возле Львова. Здесь работают иностранные инструкторы. Информация о пострадавших уточняется. Это новая террористическая атака на мир и безопасность вблизи границы ЕС-НАТО. Нужно принять меры, чтобы остановить это. Закройте небо!" – говорится в сообщении.

Также читайте: Оккупанты ударили по Яворовскому полигону