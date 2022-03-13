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Резников призвал закрыть небо над Украиной в связи с атакой на Яворовский полигон

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Резников призвал закрыть небо над Украиной в связи с атакой на Яворовский полигон
Министр обороны Украины Алексей Резников призвал закрыть небо над Украиной из-за обстрела российскими оккупационными войсками Международного центра по поддержанию мира и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в Яворовском районе Львовской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Россия атаковала Международный центр по поддержке мира и безопасности возле Львова. Здесь работают иностранные инструкторы. Информация о пострадавших уточняется. Это новая террористическая атака на мир и безопасность вблизи границы ЕС-НАТО. Нужно принять меры, чтобы остановить это. Закройте небо!" – говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Саша ТРОЯ
    Йшов 17-ий день 8-ми річної війни, що триває вже століття. А Україну досі погано чують...
  • Перехватчик
    Пeрзидент Роисси


    @KermlinRussia

    ·
    11 мар.



    «Русский мир» по Путину - это когда чеченцы Кадырова и сирийцы Асада убивают мирных украинцев, которые «с русскими один народ»?
    Я ничего не упустил в логике «вождя»?
  • Дима Н 0f4506cb
    Резников,хватит скулить.Не закроют они небо.
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