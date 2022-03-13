Атака на Яворовский полигон: 9 погибших, 57 травмированы

Оккупанты выпустили из Саратова по полигону в Новояворовске более 30 ракет. Часть из них удалось сбить.

Об этом сообщил на пресс-конференции глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате обстрела Яворовского полигона на Львовщине 9 человек погибли, 57 человек получили травмы. Часть раненых доставили во львовские больницы.

Сейчас на полигоне тушат пожар и разбирают завалы.

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"Удар был осуществлен ракетами, предварительно – самолетами из Саратова, России. Поднялись самолеты, нанесли удар на боевом своем курсе. …Было выпущено, по предварительным данным, около 30 ракет. Определенное количество было сбито", – сказал Козицкий.