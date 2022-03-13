Ситуация на ЗАЭС и ЧАЭС противоречит принципу безопасности, - глава МАГАТЭ Гросси

Нынешняя ситуация на Запорожской и Чернобыльской АЭС явно противоречит одному из семи обязательных принципов ядерной безопасности: "операционный персонал должен быть в состоянии выполнять свои обязанности по охране и безопасности и иметь возможность принимать решения без чрезмерного давления", заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси.

Как отмечается в сообщении агентства на его сайте, в телефонном разговоре 12 марта генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев подтвердил Гросси информацию украинского "Энергоатома", что специалисты "Росатома" прибыли и на ЗАЭС, и на ЧАЭС, которые были захвачены российскими войсками соответственно 4 марта и 24 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Лихачев утверждает, что управление и эксплуатация станций осуществляется оперативным персоналом Украины, а представители "Росатома" якобы оказывают им только консультативную помощь.

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В сообщении МАГАТЭ со ссылкой на Государственную инспекцию ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) отмечается, что на Чернобыльской АЭС штат станции из 211 технических специалистов и охранников до сих пор не может меняться, фактически проживая там с момента захвата станции российскими войсками.

"Гросси неоднократно отмечал настоятельную необходимость обеспечить им надлежащий отдых и ротацию, говоря, что это также является жизненно важным элементом для безопасной и надежной работы атомной энергетики", - отмечает МАГАТЭ.

Агентство отметило, что ситуация осложнилась тем, что 10 марта связь между ЧАЭС и регулирующим органом была утрачена, а контакт украинским регулятором поддерживается только с руководством за пределами промплощадки.

Как говорится в сообщении МАГАТЭ, Гросси после недавних встреч в Анталии (Турция) с министрами иностранных дел Украины и России Дмитрием Кулебой и Сергеем Лавровым готовит подробные технические предложения о том, как МАГАТЭ может помочь в повышении безопасности ЗАЭС и ЧАЭС, тесно координируя свои действия между всеми соответствующими сторонами.

"Генеральный директор Гросси сказал, что согласованные рамки должны быть утверждены в срочном порядке, и добавил, что в их отсутствие никакая помощь МАГАТЭ на месте не может быть предоставлена", - отмечается в релизе агентства.

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По гарантиям, агентство подтвердило, что ему удалось восстановить все данные Запорожской АЭС, которые не могли быть переданы в штаб-квартиру МАГАТЭ в течение нескольких дней на этой неделе. Новостей по поводу Чернобыльской и Южно-Украинской площадок нет.