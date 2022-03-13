Командир танковой роты полка "Азов" за один бой уничтожил 3 вражеских Т-72 и 1 Тигр в Мариуполе.
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В результате боя командир танковой роты полка "Азов" на своем танке уничтожил 3 вражеских Т-72 и 1 Тигр.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал полка "Азов".
В сообщении говорится, что всего азовцами уничтожены 6 танков, а также - 2 БТРа, 1 Тигр и вражеская пехота. Также в плен к азовцам попало 12 врагов.
"В Мариуполе продолжаются ожесточенные бои. Защитники города смело сражаются с превосходящими силами врага.
Азовцы продолжают защищать горожан от орды. Дух бойцов несокрушимый, ведь мы понимаем, что враг готов оставить вместо красивого в прошлом города только руины. Борьба за жизнь полумиллионного города идет", - отмечают защитники Мариуполя в полка "Азов".