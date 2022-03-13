Блокада Мариуполя является проблемой номер один, – МВД

Военно-политическое руководство Украины расценивает блокаду Мариуполя как проблему номер один.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает МВД в Телеграме со ссылкой на замминистра внутренних дел Украины Мэри Акопян.

Читайте также: Азовцы уничтожили 3 вражеских Т-72 и 1 Тигр в Мариуполе

"Продолжается круговая оборона города Мариуполь. Военно-политическое руководство Украины расценивает блокаду Мариуполя как проблему номер один. Очевидно, что город для врага имеет стратегическое значение, чтобы по суше обеспечить коридор в оккупированный Крым с оккупированной территории юга Донецкой области, которую контролирует РФ", - сказала Акопян.

Она отметила, что за 12 суток блокады города и беспощадного обстрела жилых кварталов 1582 мирных мариупольца убиты российскими оккупационными войсками. По ее словам, это месть за несокрушимость жителей, проявляющих свою проукраинскую позицию еще с 2014 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": АМПУ потеряла связь с портом Мариуполя

"Но так поступают не военные, а террористы, захватывающие в заложники невинных мирных людей", - добавила Акопян.

Как сообщалось, пятая попытка отправить гумконвой из Запорожья в Мариуполь закончилась тем, что его разворовали военные армии-агрессора.