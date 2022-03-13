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Блокада Мариуполя является проблемой номер один, – МВД

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Блокада Мариуполя является проблемой номер один, – МВД
Военно-политическое руководство Украины расценивает блокаду Мариуполя как проблему номер один.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает МВД в Телеграме со ссылкой на замминистра внутренних дел Украины Мэри Акопян.

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"Продолжается круговая оборона города Мариуполь. Военно-политическое руководство Украины расценивает блокаду Мариуполя как проблему номер один. Очевидно, что город для врага имеет стратегическое значение, чтобы по суше обеспечить коридор в оккупированный Крым с оккупированной территории юга Донецкой области, которую контролирует РФ", - сказала Акопян.

Она отметила, что за 12 суток блокады города и беспощадного обстрела жилых кварталов 1582 мирных мариупольца убиты российскими оккупационными войсками. По ее словам, это месть за несокрушимость жителей, проявляющих свою проукраинскую позицию еще с 2014 года.

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"Но так поступают не военные, а террористы, захватывающие в заложники невинных мирных людей", - добавила Акопян.

Как сообщалось, пятая попытка отправить гумконвой из Запорожья в Мариуполь закончилась тем, что его разворовали военные армии-агрессора.

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Топ комментарии

  • Савелий Комаров
    ‼️ПОЛКУ АЗОВ ПОТРІБЕН РОЗГОЛОС‼️

    Ми, Захисники Маріуполя, міцно тримаємо оборону міста!

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  • FT FT
    А что на ето скажет Красный Крест который постоянно возил в ОРДЛО (которое кстати небыло в окружении) помощь окупантам?
  • Elvic Vic
    "Червоний хрест" (ЧХ) -- це приватна гоп-компанія й його політика дуже залежиться від морального й інтелектуального стану його керівництва .
    В часи Гітлера діячи ЧХ вільно їздили по концтаборам й роздавали військово полоненим чоколадки , але в убор не помічали сусідні бараки з цівільними . Вони не помічали й крематоріїв . Й дуже довго заперечували існування лагерей смерті , поки їх фізично не доставили до Аушвіца й Бухенвальду .

    Ось й зараз ЧХ має вибіркове співчуття . В основному вони співчувають різним дикунам й не помічають їх злочини проти людяності . Але варто будь якому представнику ********* цівілізації щось формально порушити , як вони виють й стеруть .
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