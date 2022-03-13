В заблокированном Мариуполе – до 400 тыс. человек, там настоящая гумкатастрофа. Погибших хоронят в братских могилах, а еду готовят на кострах, - Денисова
Об этом сообщает на своей странице в соцсети Фейсбук уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, из-за непрерывных обстрелов, продолжающихся и днем и ночью, погибли 1582 мирных мариупольца. Между бомбардировкой, когда есть малейшая возможность, погибших хоронят в братских могилах.
По информации омбудсмена, только вчера погибли 6 горожан, двое из которых - дети.
"В городе настоящая гуманитарная катастрофа. Нет воды, медикаментов, продуктов, электричества, тепла, связи. Для приготовления пищи люди разводят костры во дворах домов. По данным местных властей, в городе находятся 400 тысяч человек, в том числе более 300 иностранцев и миссия ОБСЕ. Российские войска сорвали работу всех гуманитарных коридоров. Вчера гуманитарная колонна на Мариуполь в сопровождении Красного Креста и священнослужителей была остановлена российскими захватчиками – всю гуманитарную помощь, продукты, лекарства российские боевики отобрали", - говорится в сообщении.
Денисова акцентирует внимание, что сегодня Украина снова попытается оказать помощь Мариуполю. Из Запорожья отправляется очередная – уже седьмая колонна с гуманитарным грузом и пустыми автобусами для города Мариуполь в сопровождении церковнослужителей.
"Своими действиями захватнические российские войска свидетельствуют о желании уничтожить, стереть с лица земли непокорный город, не принявший "расийских асвабадителей". Пытки российскими боевиками мирного города Мариуполь являются ничем иным как геноцидом украинского народа в соответствии с Конвенцией ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. Призываю международное сообщество применить все возможности для усиления санкционного давления на государство-террориста Российскую Федерацию для освобождения Украины от рашистских войск", - отметила она.
"Прошу страны-члены НАТО ввести над Украиной бесполетную зону", – резюмирует омбудсмен.