Если кто-то призывает к бесполетной зоне, это означало бы перерастание конфликта в Третью мировую войну, - Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что создание бесполетной зоны над Украиной могло бы привести к Третьей мировой войне. При этом он подчеркнул, что ЕС не хотел бы, чтобы война России против Украины переросла во что-то большее.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Periodico.

"Если кто-то призывает к бесполетной зоне, это подразумевает способность и готовность сбивать нарушающие ее российские самолеты. Это означало бы перерастание конфликта в Третью мировую войну, а мы этого явно не хотим. Мы находимся на грани того, что мы можем сделать , чтобы помочь, не становясь частью конфликта", - заявил он.

Боррель добавил, что ЕС помогает облегчить вооруженным силам Украины сопротивление против российской армии.

Читайте: Все планы Путина провалились, он должен остановить войну в Украине, - Боррель

"Мы делаем все возможное с военной точки зрения, помогая украинцам военной техникой для сопротивления, соблюдая осторожность, чтобы война не перекинулась на другие страны и избегая конфронтации, которая может перерасти в ядерное противостояние", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резников призвал закрыть небо над Украиной в связи с атакой на Яворовский полигон

Глава дипломатии ЕС также сообщил, что санкции не способны остановить войну сразу, но они способны ослабить российскую экономику, и они будут дорого стоить России.

"У нас остается вопрос импорта энергии, но мы будем сокращать его так быстро, как только сможем", – добавил он.