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Если кто-то призывает к бесполетной зоне, это означало бы перерастание конфликта в Третью мировую войну, - Боррель

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Если кто-то призывает к бесполетной зоне, это означало бы перерастание конфликта в Третью мировую войну, - Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что создание бесполетной зоны над Украиной могло бы привести к Третьей мировой войне. При этом он подчеркнул, что ЕС не хотел бы, чтобы война России против Украины переросла во что-то большее.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Periodico.

"Если кто-то призывает к бесполетной зоне, это подразумевает способность и готовность сбивать нарушающие ее российские самолеты. Это означало бы перерастание конфликта в Третью мировую войну, а мы этого явно не хотим. Мы находимся на грани того, что мы можем сделать , чтобы помочь, не становясь частью конфликта", - заявил он.

Боррель добавил, что ЕС помогает облегчить вооруженным силам Украины сопротивление против российской армии.

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"Мы делаем все возможное с военной точки зрения, помогая украинцам военной техникой для сопротивления, соблюдая осторожность, чтобы война не перекинулась на другие страны и избегая конфронтации, которая может перерасти в ядерное противостояние", - заявил он.

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Глава дипломатии ЕС также сообщил, что санкции не способны остановить войну сразу, но они способны ослабить российскую экономику, и они будут дорого стоить России.

"У нас остается вопрос импорта энергии, но мы будем сокращать его так быстро, как только сможем", – добавил он.

Топ комментарии

  • Aleks_15
    Жозеп Боррель, если ты выбрал позорный мир с кацапстаном, получишь войну от кацапстана и унижение.
  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Идиот *********. Х*йло объявило войну не Украине, оно объявило войну западной цивилизации. И не видеть этого могут такие же щаднеприводные жирные твари, как ты!!!
  • Игорь Горобец 0cada803
    Третя вже почалась. Захід боїться це усвідомити.
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