Ночью захватчики нанесли авиаудары по трем селам Житомирщины. ФОТО

Ночью три села Житомирской области попали под авиаудары российских захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает полиция Житомирской области.

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"Ночью 12 марта в полицию поступило сообщение об авиаударах, совершенных по селам Будо-Воробьи и Старые Воробьи Малинской громады. В результате взрывов разрушены и повреждены дома. По имеющейся информации, никто из людей не пострадал", – говорится в сообщении.

Кроме того, около 4 часов авиаудары были нанесены по селе Морозовцы Коростенского района, в результате чего разрушены несколько жилых домов и почти все другие здания села остались без крыш и окон. По предварительной информации, обошлось без жертв.

В обеденное время жители пгт Червоного Бердичевского района сообщили в полицию о том, что на расстоянии около 2 км от крайнего дома поселка обнаружены следы взрыва неизвестного боеприпаса глубиной до 3 м и диаметром до 5 м.

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